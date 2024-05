Inter - adesso è ufficiale | finisce l’era Zhan - il club nelle mani del fondo Oaktree

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024) L’annuncionon è ancora arrivato, ma questione ormai di minuti. Dopo 8 anni e sette trofei in bacheca, tra cui due scudetti, si è chiusa in casaSuning: martedì 21 maggio era fissata l’ultima data utile per la restituzione del prestito contratto nel 2021 con ilda circa 385 i milioni di euro (compresi gliessi), una scadenza che il presidente dell’Steveng non è riuscito a onorare. L’passa cosìdel gruppo californiano, che sarà il nuovo proprietario. Una notizia che ha creato non poca apprensione nei tifosi, che sirogano su quale sarà il futuro del.Leggi anche: La vittima del volo Londra-Singapore è un inglese di 73 anni. Il viaggio organizzato con la moglie… Steveng le ha provate tutte, ma non sono servite le lunghe negoziazioni con ilstatunitense Pimco, che avrebbe dovuto fornire 430 milioni di euro, prendendo il posto dicome creditore, e nemmeno il tentativo di un’ulteriore proroga breve del prestito con ilcaliforniano.