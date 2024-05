Da Zero – Milano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) DaVia Bernardino Luini, 9 – 20123Tel. 02/83529189 Sito Internet: www.cominciada.com Tipologia: pizzeria Prezzi: fritti 3,50/6€, pizze fritte 11,50€, pizze 7/15€ Chiusura: mai OFFERTA Daè una piccola catena di pizzerie che ha le sue sedi nelle città di, Torino, Bologna, Firenze e Vallo della Lucania, un paese del Cilento da cui tutto è nato. Qui ale pizzerie sono due, una nel famoso quartiere Brera, l’altra su Via Luini, quella da noi visitata. Dopo ver dato un’occhiata al menù, abbiamo deciso di iniziare con un gustoso crocché cilentano preparato con patate, misto di salumi di Gioi, provola, sale, pepe, uova e parmigiano reggiano e con un crocché alla parmigiana di melanzane, entrambi dalla frittura leggera, croccante e non unta. Tra le pizze abbiamo optato per la bufalina, con pomodoro “Incontro” (ovvero la loro passata che ricorda quella della nonna), mozzarella di bufala e basilico, e per la vegetariana d’estate con crema di melanzane, chips di zucchine, pomodorini del piennolo, crema di bufala e menta, entrambe dall’ottimo impasto, con un centro più sottile e il cornicione ben pronunciato, sapori equilibrati e buona cottura.

