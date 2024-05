Allenatore Milan - Palmeri è sicuro | Lui il piano A Ecco perché

Plastino: "Fiducioso su Manna. Thiago Motta alla Juve Ho saputo che andrà in Premier" - Plastino: "Fiducioso su Manna. Thiago Motta alla Juve Ho saputo che andrà in Premier" - Anche perché non è più come un tempo, che quando arrivava l'allenatore con lui portava alcuni giocatori ... posso dire che oggi va di moda De Zerbi al milan”. tuttonapoli

Claudio Ranieri dice addio al Cagliari e al calcio: dalla Roma alla Juve applausi al “signore” della panchina - Claudio Ranieri dice addio al Cagliari e al calcio: dalla Roma alla Juve applausi al “signore” della panchina - Pochi allenatori nel mondo del calcio possono vantare la stima ... Inter e Napoli ma anche di quelli che lo hanno sempre ammirato come i tifosi del milan. Il messaggio è sempre lo stesso: “Dice addio ... sport.virgilio

Dal Milan alla Juve: cessione chiusa e ritorno a sorpresa - Dal milan alla Juve: cessione chiusa e ritorno a sorpresa - Intreccio di calciomercato che riguarda milan e Juventus: affare in dirittura d'arrivo con un ritorno "a casa" ... calciomercato