E SI’ARRIVATA PURE TU di VALERIO PICCOLO

(Di martedì 21 maggio 2024) In "PARTHENOPE", il nuovo film di PAOLO SORRENTINO, la canzone originale "ETU" è a firma del cantautore e musicista. (musicista, cantautore, traduttore e adattatore per libri, teatro e cinema) firma "ETU", la canzone originale del nuovo film di Paolo Sorrentino, "PARTHENOPE", in concorso al 77° Festival di Cannes. Sul film "Parthenope" "Parthenope", girato tra Napoli e Capri, è una co-produzione Italia-Francia. Scritto e diretto da PAOLO SORRENTINO, è un film Fremantle prodotto da The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, e Pathé in associazione con Numero 10, PiperFilm e Saint Laurent. La Distribuzione Internazionale è Pathé, quella per il Nord America è A24, e la distribuzione italiana è PiperFilm.