Multe - Pisa quinta in Toscana per incassi | 66 euro a cittadino

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 –, nel 2023, ha incassato oltre 5,9 milioni diine sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada. E’ un dato in crescita quello che emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Guardando alla graduatoria regionale al primo posto si posiziona Firenze con 71,80 milioni dicon grandissimo distacco dalla seconda - Livorno, con 8,9 milioni -, mentrearriva sesta con 5,9 milioni di. Un numero cresciuto di oltre un milione dirispetto al 2022, quando la città della torre, all’epoca settima in classifica, ha registrato un indotto di 4.978.225dallecontro i 5.920.378 dell’anno scorso. La classifica completa vede dopo Livorno, Siena (7,08 milioni), Grosseto (6,7 milioni), Pistoia (6,1 milioni),(5,9 milioni), Prato (5,58 milioni), Arezzo (4,2 milioni), Lucca (3,8 milioni) e Massa (2,3 milioni).

