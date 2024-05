Il Losanna di Pafundi si salva | com'è andata la sua stagione in Svizzera

Sekac lascia il Losanna e dovrebbe raggiungere il Lugano - Sekac lascia il losanna e dovrebbe raggiungere il Lugano - Secondo il Blick, Jiri Sekac sarà il sesto straniero del Lugano per la prossima stagione. L’attaccante ceco lascerà infatti il losanna e dovrebbe raggiungere i bianconeri. Nelle 163 partite disputate ... rsi.ch

Hockey Sekac dal Losanna al Lugano - Hockey Sekac dal losanna al Lugano - Secondo il Blick, Jiri Sekac sarà il sesto straniero del Lugano per la prossima stagione. bluewin.ch

Se il burkini non è più un tabù, il topless nei lidi resta vietato - Se il burkini non è più un tabù, il topless nei lidi resta vietato - Negli stabilimenti balneari l’utilizzo del costume integrale è ormai stato sdoganato - I gestori: «Qualche polemica, ma per noi conta solo che sia del materiale giusto per questioni igieniche» - La po ... cdt.ch