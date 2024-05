Meteo - pioggia anche oggi | allerta rossa in Veneto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Il maltempo allenta la presa sull’Italia ma non molla del tutto. Gli effetti dellacaduta negli ultimi giorni si fanno sentire: mercoledì 22 maggio è un’altra giornata caratterizzata dall’inper rischio idrogeologico: riflettori accesi sui fiumi e attenzione ai bacini del Basso Brenta, del Bacchiglione e Fratta Gorzone, come evidenzia la Protezione Civile. E’arancione per Adige, Garda e Monti Lessini nel Veronese e nella zona del fiume Sile nella zona di Roncade (Treviso). Nelle ultime ore, monitoraggio per il passaggio della piena in zona del Delta del Po, per cui le aree golenali sono state tutte interdette. In provincia di Vicenza numerose le strade provinciali che sono state chiuse o ridotte a senso unico alternato. Sulla base delle previsioni, per la città di Venezia la Regione ha emesso un avviso di criticità congialla per i rischi idrogeologico e idraulico per temporali, per le giornate die domani.