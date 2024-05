LILCIU esce in radio il 24 maggio con SCRIVERE NORMALE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dal 242024 è in rotazionefonica con “”, il nuovo singolo che racconta di una storia d’amore. Andiamo ad approfondire. Dal 242024 è in rotazionefonica “”, il nuovo singolo didisponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 17. “” è un brano che si costruisce su un suono pop-punk con una piccola influenza trap. Racconta di una ragazza, impegnata in una relazione per nulla sana, per cui l’autore aveva una cotta gigantesca. Questa storia d’amore le crea problemi di insonnia, bassa autostima arrivando a cambiare profondamente il suo carattere. Infatti si ritrova ad accettare comportamenti che mai avrebbe accettato prima,come tradimenti e bugie, pur di non porre fine alla relazione. Una volta che però questa storia finisce, la ragazza si rende conto che è cambiata a tal punto da pensare solo a se stessa e di essere diventata egoista e molto simile al suo ex, che tanto l’ha fatta soffrire.