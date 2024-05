Le proroghe sono illegittime Concessioni balneari - 250 stabilimenti a rischio asta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Viareggio (Lucca), 22 maggio 2024 – Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul tema delle. E le tre sentenze emesse due giorni fa rappresentano un netto passo indietro rispetto alle intenzioni del governo e alle aspirazioni dei titolari delle imprese: i giudici hanno ribadito che legeneralizzate disposte dal governo Meloni nel 2022", esattamente come quelle concesse a suo tempo dal governo Conte e dal governo Draghi. Nello specifico , il Consiglio di Stato ha sancito una volta in più che la direttiva Bolkestein impone di rispettare il principio di libera concorrenza: in base alla normativa europea, chiunque deve avere la possibilità di poter presentare un’offerta per la gestione delle spiagge. In quest’ottica, le’automatiche’ disposte dai governi sarebbero contrarie allo spirito della direttiva proprio perché avrebbero violato il principio di libera concorrenza.