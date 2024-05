(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ladi, il film diin concorso a Cannes 2024 che racconta la suae il complesso rapporto con la città. Nel cast l'esordio di Celeste Della Porta, Luisa Ranieri e il solito, incredibile, Silvio Orlando.è la città più bella del mondo. Chi scrive ne è convinto, così come è convinto che sia anche tra le più problematiche, complesse, difficili da vivere. Probabile che lo pensi ancheche, come chi scrive, daè andato via. Negli ultimi anni ci è però tornato, almeno cinematograficamente, girandoci e ambientandoci È stata la mano di Dio prima eoggi, presentato in concorso al Festival di Cannes 2024.

Parthenope, la recensione: Paolo Sorrentino e la grande bellezza di Napoli - parthenope, la recensione: Paolo Sorrentino e la grande bellezza di Napoli - La recensione di parthenope, il film di Paolo Sorrentino in concorso a Cannes 2024 che racconta la sua Napoli e il complesso rapporto con la città. Nel cast l'esordio di Celeste Della Porta, Luisa Ran ... movieplayer

Parthenope, la video recensione | Cannes 77 - parthenope, la video recensione | Cannes 77 - La video recensione di parthenope, un film di Paolo Sorrentino con Gary Oldman, anche Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Celeste Dalla Porta ... badtaste

The Substance è il ritorno di Demi Moore in un body horror interessante - The Substance è il ritorno di Demi Moore in un body horror interessante - La diva di Hollywood interpreta una ex star del cinema che trova il modo, a pagamento, di ringiovanire in un film cattivo e intelligente ... vanityfair