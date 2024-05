CINEMA SPENTO di ANA MENA feat Dargen D’Amico

(Di martedì 21 maggio 2024) ANAtorna in Italia con “”, il nuovo brano. Andiamo a saperne di più. “” di Anaesce il 24 maggio ANA, la giovane star spagnola con numeri da record, torna in Italia e si mostra in una veste inedita con il nuovo brano “, fuori il 24 maggio e da ora 21 maggio 2024 in pre-save e pre-add al seguente link: https://Epic.lnk.to/Cosa rappresenta “”? Impreziosito anche dalla collaborazione con, “” (Epic / Sony Music) è un brano romantico e sensuale. Racconta la fine di un amore, dal sound che unisce elementi pop, R&B e hip hop. Chi è Ana? Anasi è affermata negli ultimi anni come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante allure internazionale grazie ai successi ottenuti in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna.

