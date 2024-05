Ultime Notizie Serie A | Milan - addio a Kjaer; Claudio Ranieri lascia il calcio

playoff serie c: vincono catania e benevento, pari juve - playoff serie c: vincono catania e benevento, pari juve - Scattato con le gare d'andata il secondo turno nazionale dei playoff di C. Il Catania batte l'Avellino al Massimino. Vince anche il Benevento in ... sportmediaset.mediaset

Calcio: il Cagliari saluta Ranieri, 'sempre grati mister' - Calcio: il Cagliari saluta Ranieri, 'sempre grati mister' - (ANSA) - CAGLIARI, 21 MAG - Ora è ufficiale. Claudio Ranieri lascia il Cagliari. Con un lungo post appena pubblicato sul sito del club, la società del presidente Giulini scrive: "Cagliari è e sarà sem ... tuttosport

Serie A: Frosinone e Udinese vedono la salvezza, i bookie scommettono sulla retrocessione dell’Empoli - serie A: Frosinone e Udinese vedono la salvezza, i bookie scommettono sulla retrocessione dell’Empoli - Tre squadre in due punti, due posti in palio per la salvezza a una giornata al termine della serie A. Questo il quadro a 90 minuti dal termine che vede ancora in. calciomercato