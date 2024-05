Omega 3 - dubbi su integratori | nei sani possibili più rischi per cuore

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Assumere pillole di-3 protegge la salute die arterie? Un ampio studio a lungo termine pubblicato sulla rivista open access ‘Bmj Medicine’ avanza dei, o meglio fa un distinguo: “L’uso regolare didi olio di pesce potrebbe aumentare, anziché diminuire, ilo di malattie cardiache e ictus tra coloro che godono di una buona salute cardiovascolare, ma potrebbe rallentare la progressione di problemi cardiovascolari esistenti e ridurre ilo di morte” in chi ne soffre, riassumono gli autori che evidenziano la necessità di ulteriori ricerche per chiarire questi risultati. Al momento, precisano, non è possibile trarre conclusioni sui rapporti causa-effetto tra le osservazioni raccolte. “L’olio di pesce è una fonte ricca di acidi grassi3 e, come tale, viene raccomandato come strumento dietetico preventivo per scongiurare lo sviluppo di patologie cardiovascolari”.

