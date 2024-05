Doppio addio in casa Napoli | pressing di mercato dalla Serie A

(Di martedì 21 maggio 2024) Lo scorsoestivo, alè arrivato Natan, ma il difensore brasiliano non è riuscito ad imporsi. Spuntano due squadre diA interessate al difensore brasiliano. Nel corso della scorsa sessione estiva di calcioci si aspettava unmolto attivo, ma il club partenopeo ha deluso le aspettative che si erano poste dopo la conquista dello scudetto. Difatti in estate non fu svolto unall’altezza, ed i risultati si son visti in campo. Il futuro di due azzurri è seriamente a rischio, con dei club diA in forte. La dirigenza è pronta a valutare la doppia cessione., possibile cessione per due azzurri: diversi club di A alla finestra Inprosegue la rivoluzione in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo di Giovanni Manna come nuovo Direttore Sportivo, si passerà alle operazioni di calcio

Terremoto a Napoli, Campi Flegrei incubo vie di fuga tra intoppi, cantieri e voragini - Terremoto a napoli, Campi Flegrei incubo vie di fuga tra intoppi, cantieri e voragini - I disagi A via Fasano, a ridosso del mercato del pesce, c’è un cantiere della nuova ... consegnato con 4 anni di ritardo e che deve portare alla tangenziale. Ma solo in direzione napoli: perché i ... ilmattino

Intelligenza artificiale, via al regolamento Ue: è il primo al mondo - Intelligenza artificiale, via al regolamento Ue: è il primo al mondo - È arrivata, finalmente, la legge europea sull’intelligenza artificiale che disciplina lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di IA in Europa. Il Consiglio ... ilmattino

Dazn - De Zerbi non è un'opzione per il Napoli, nessun contatto con club italiani: c'è il Chelsea - Dazn - De Zerbi non è un'opzione per il napoli, nessun contatto con club italiani: c'è il Chelsea - " De Zerbi non è un'opzione per il napoli. I nomi restano sempre quelli di Conte - ma al momento non ci sono sviluppi - Gasperini e Pioli. Più staccato Italiano. Per Roberto De Zerbi non risultano ... tuttonapoli