Aborto - 3 italiani su 4 sono favorevoli E la 194 va migliorata

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AGI - Il 75% degli, 3 su 4,all'. È quanto emerge da un'indagine effettuata da SWG per l'Associazione Luca Coscioni a 46 anni dalla Legge 194. Del campione intervistato la quasi totalità (il 90%) ritiene che la legge attualmente in vigore sia da migliorare. In particolare, il 55% considera importante garantire l'accesso alla interruzione volontaria di gravidanza (IVG) farmacologica, permettendo l'autosomministrazione del secondo farmaco, il misoprostolo, a domicilio, come avviene nel resto del mondo, evitando dunque il ricovero. "I risultati del sondaggio rivelano che non solo la maggior parte deglisi conferma a favore della possibilità di abortire, ma anche che c'è una crescente consapevolezza da parte dell'opinione pubblica sulla esigenza di migliorare la legge 194, che in questi giorni compie 46 anni", ha dichiarato Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, che terrà una conferenza stampa alla Camera alle ore 10 alla quale parteciperanno anche alcuni parlamentari dell'intergruppo parlamentare per la Salute riproduttiva e Interruzione volontaria di Gravidanza.