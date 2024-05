Allenatore Milan - Trevisani sorprende | Non a Conte e a De Zerbi? Allegri…

Trevisani sicuro: "Grande allenatore, grande uomo. Non fa scenette da mercato" - Trevisani sicuro: "Grande allenatore, grande uomo. Non fa scenette da mercato" - In una diretta su Twitch il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha speso parole al miele nei confronti di un allenatore internazionale. Intervenuto nella trasmissione Fontana di Trevi, Riccardo ... areanapoli

Serie B, Ranieri, Pochettino e Milan: le ultimissime - Serie B, Ranieri, Pochettino e milan: le ultimissime - A riportarlo il The Telegraph, secondo cui l'allenatore argentino avrebbe deciso di comune accordo con il club di terminare la propria avventura allo Stamford Bridge. Simon Kjaer saluta il milan. Il ... corrieredellosport

Plastino: "Fiducioso su Manna. Thiago Motta alla Juve Ho saputo che andrà in Premier" - Plastino: "Fiducioso su Manna. Thiago Motta alla Juve Ho saputo che andrà in Premier" - Anche perché non è più come un tempo, che quando arrivava l'allenatore con lui portava alcuni giocatori ... posso dire che oggi va di moda De Zerbi al milan”. tuttonapoli