(Di martedì 21 maggio 2024) Il presidente invia l'ennesimo messaggio ai partner: "Armi servono ora, non in estate" "Nella regione dile nostre forze armate stanno distruggendo gli invasori. I risultati sono tangibili".

Ucraina, Zelensky: "Distruggiamo Russia a Kharkiv" - Ucraina, zelensky: "Distruggiamo Russia a kharkiv" - Al di là di kharkiv, la situazione sul campo per l'Ucraina rimane estremamente complessa e zelensky non lo nasconde. "Ho ricevuto rapporti dettagliati dal ministro della Difesa Umerov e dal capo di ... adnkronos

Ucraina, giorno di guerra 819: le news in diretta - Ucraina, giorno di guerra 819: le news in diretta - La guerra in Ucraina è giunta al giorno 818. Mosca fa arrestare un generale che criticò la conduzione del conflitto. Kiev chiede all'Occidente maggiore impegno: "Abbatta i missili russi dal suo territ ... msn

Kharkiv: bombe e sfollati, camionisti contro Zelensky - kharkiv: bombe e sfollati, camionisti contro zelensky - Sotto attacco e inseguiti - Gli ucraini devono continuare a scappare dai missili russi e anche dai reclutatori. Prime proteste organizzate: i trasportatori bloccano le strade ... ilfattoquotidiano