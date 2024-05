Cervello - lucidità e sorte come nella vita | parla la campionessa italiana di Risiko

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) «Non ci credo ancora, giuro che ho pianto». E del resto per Rosa, la prima neoin gonentratastoria del, questa vittoria era un sogno che rincorreva da tempo. Tanto da dedicarvi centinaia di ore, seduta al tavolo o davanti ad un computer, spostando carrarmatini colorati, per perfezionare il suo gioco, per trovare la strategia vincente, per pianificare ogni mossa alla perfezione e superare così ogni avversario, quasi sempre un maschietto. Così da arrivare allo scopo finale del gioco: occupare un determinato numero di territori in cui viene diviso il mondo, e però con i piccoli carri armati colorati che si affrontano a colpi di dadi, non di cannone. Rosa Giordani domenica scorsa a Modena, dopo aver partecipato a ben quattro tornei senza mai agguantare il podio, ce l'ha fatta. Questa tenace casalinga 59enne di Fonte Nuova, cittadina alle porte di Roma, si è laureatanazionale di2024.