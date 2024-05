Ritorno inaspettato di Amici sabato sera su Canale 5 | L’Album di Amici – cosa vedremo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 22 maggio 2024)scorso è andata in onda l’ultima puntata di23, con la finale che ha visto trionfo di Sarah Toscano e il premio della danza che è andato a Marisol Castellanos, ma non è proprio finita qui per questa edizione del talent. Ieri pomeriggio infatti la Guida Tv di5 ha inserito ‘di’ nella programmazione di. Qualcuno ha pensato ad un errore, ma non è così, visto che nelle scorse ore è andato in onda lo spot deldel talent nel palinsesto di5. Nella pubblicità non ci sono molte spiegazioni su quello che, si sente solo: “di, l’appuntamento èin primata su5“. Ildi Maria al25 maggio condi. Ma cos’è questo Album di? Secondo le ultime indiscrezioni questosarà una sorta di best of, condito forse da qualche chicca inedita.