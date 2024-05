Tumori alla tiroide | allarme giovani Quasi il 20% delle ragazze colpite Radiazioni - inquinamento e keu

Nuova possibile terapia per cancro aggressivo alla tiroide, studio - Nuova possibile terapia per cancro aggressivo alla tiroide, studio - Nuove speranze contro il carcinoma anaplastico della tiroide, uno dei tumori più aggressivi, oggi orfano di cura e con una sopravvivenza media di 6 mesi dalla diagnosi. Uno studio internazionale ... adnkronos

Tumori tiroide in aumento nelle fasce giovanili, convegno a Pisa - tumori tiroide in aumento nelle fasce giovanili, convegno a Pisa - I più recenti dati epidemiologici a livello europeo registrano un aumento dei tumori della tiroide in età pediatrica, specialmente nella popolazione femminile e nella fascia di età tra 10-19 anni. (AN ... ansa

Pisa, un convegno per prevenire i tumori alla tiroide - Pisa, un convegno per prevenire i tumori alla tiroide - In aumento i casi pediatrici in Europa. Appuntamento il 24 maggio nel palazzo della Sapienza per l'incontro a cura del Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura ... corrierefiorentino.corriere