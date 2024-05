Ilvo Bianconi travolto e ucciso da un’auto - paese sotto choc Il sindaco | Cresciuto con suo figlio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Siena, 22 maggio 2024 – “La morte di, anche per come è avvenuta, rappresenta uno shock per la frazione di Abbadia e per tutta Montepulciano. Sono praticamentecon suomaggiore, Francesco, e con la sua famiglia, sin da ragazzino. Sono ore molto tristi per tutta la comunità, mi stringo al dolore dei familiari e di tutti i conoscenti". Così ildi Montepulciano Michele Angiolini, all’indomani della tragedia avvenuta lunedì pomeriggio poco dopo il bivio per San Biagio, verso Chianciano., 78 anni, bancario in pensione e padre di Francesco, il frontman del gruppo rock dei ’Baustelle’, ora solista, è statoda una Renault Megane. Al volante E.M., pensionato 70enne di Chianciano. L’automobilista si è fermato subito, chiamando i soccorsi. Allertati anche dal negoziante di frutta da cuisi era appena servito.