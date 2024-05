Perseguitata e uccisa - i retroscena choc di un femminicidio che si poteva evitare

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Riccò del Golfo (La Spezia), 22 maggio 2024 – Oggi avrebbero dovuto mettergli il braccialetto elettronico. Troppo tardi. Lunedì mattina ha ucciso la moglie nel salotto di casa con dieci coltellate. L’ha colpita all’addome e anche alle braccia, perché la poveretta ha cercato invano di difendersi da quella furia omicida. Poi si è tolto la vita tagliandosi la gola con lo stesso coltello da cucina. L’ennesimo, che forse si, è avvenuto nell’entroterra spezzino, a Riccò del Golfo, in Val di Vara. Saida Mammouda, la vittima, avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 15 giugno. Di origini tunisine, era diventata cittadina italiana la vigilia di Natale del 2022. Una cosa di cui andava molto fiera. Il marito Hichem Ben Fattoum, 50 anni, anche lui tunisino, operaio edile con qualche trascorso con la giustizia, non aveva invece ricevuto la cittadinanza italiana.

