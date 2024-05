Parthenope - Paolo Sorrentino perde la sincerità di È stata la mano di Dio e la forza della Grande Bellezza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Laè come la guerra, spalanca le porte”. Non ha dubbi il pensoso personaggio interpretato da Gary Oldman quando si trova al cospetto di una giovane donna talmente bella da sconvolgere l’anima e annientare la coscienza, in altre parole da sfiorare la divinità. È, nata dalle acquecittà di cui porta il nome e l’essenza, “questa città indefinibile, Napoli, che ammalia, incanta, urla ride e poi sa farti male”: la culla natìa tanto magnifica quanto tragica checosì ama descrivere. Controcampo del precedente Èladi Dio con cui costituisce un ideale dittico quale “omaggio napoletano”,è l’unico film italiano in concorso alla 77ma edizione del Festival di Cannes. Con al centro la vitaprotagonista – la prima donna nella filmografia sorrentiniana dopo una lunga carrellata di figure maschili – inquadrata dalla nascita nel 1950 fino al 2023,(film e personaggio) insegue il respiro epico di un’esistenza passionale e sfuggente dentro e contro la Storia, nella imperturbabile ricercalibertà, ma soprattutto nella perpetua quest di domande giuste e risposte pronte quale sintomo di un’intelligenza ribelle e mai sazia.

