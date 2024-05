Renault 5 E-TECH Electric - al via gli ordini in Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 21 maggio 2024) Lanciata a febbraio, la nuova5 E-è finalmente ordinabile in. Se vi piace il vintage con un tocco futuristico, questa è l’auto che fa per voi. Che roba è? È una compatta del segmento B, ma non lasciatevi ingannare dalle dimensioni. Questa piccola monta un motore elettrico da 110 kW, che tradotto significa 150 cavalli di potenza. E con 245 Nm di coppia, schizza da 0 a 100 km/h in appena 8 secondi. Velocità massima? 150 km/h. Mica male per una city car, eh? Cosa c’è sotto il cofano? La5 E-offre due tipi di batteria: una da 52 kWh che vi fa fare fino a 410 km con una carica e una più piccola da 40 kWh, disponibile dal 2025, con un’autonomia di 300 km. Ricarica veloce? Certo, la batteria principale si ricarica fino all’80% in soli 30 minuti con una potenza massima di 100 kW. Quella più piccola? Fino a 80 kW.