Orlando è certo | De Zerbi al Milan? Ci penserei Sul mercato…

IL REGISTA - Paolo Sorrentino a Cannes con "Parthenope": "Non è una lettera d'amore a Napoli, ma un viaggio nel mistero di questa città" - IL REGISTA - Paolo Sorrentino a Cannes con "Parthenope": "Non è una lettera d'amore a Napoli, ma un viaggio nel mistero di questa città" - C'è la giovinezza che non ha potuto vivere spensierata, le contraddizioni di Napoli che è sempre in scena come a teatro, il dolore e la malinconia, il passaggio alla consapevolezza che segna l'età adu ... napolimagazine

MPASINKATU A RFV, Consiglio Laurienté. Nzola decisivo - MPASINKATU A RFV, Consiglio Laurienté. Nzola decisivo - Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola, esprimendosi su vari temi. Ha toccato, oltre alla finale di Atene, anche il prossimo ... firenzeviola

Lazio - Luis Alberto, Immobile spiazza tutti: la dichiarazione inaspettata - Lazio - Luis Alberto, Immobile spiazza tutti: la dichiarazione inaspettata - Luis Alberto continua a essere un caso spinoso in casa Lazio. Dopo le sue dichiarazioni post Salernitana e l'esclusione con l'Empoli, lo spagnolo è tornato contro l'Inter ma il suo futuro è ancora ... lalaziosiamonoi