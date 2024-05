Subbuglio al Palio dei Micci | Quella vittoria è irregolare Investigatori privati in campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Querceta (Lucca), 22 maggio 2024 –domenica festante attesa da tutti i contradaioli si è trasformata in un ’giallo’ tutto da dipanare. Con ladel 67°dei(il 5 maggio scorso) macchiata dal dubbio insinuato da profili fake e video inoltrati di whatsapp in whatsapp che hanno contestato il trionfo del Ponte, unica contrada su territorio fortemarmino. Secondo gli accusatori la corsa trionfante delo Pelosino sarebbe stata in qualche modo ’stimolata’ dal fantino, forse con l’utilizzo di un taser, moderna pistola a scariche elettriche: e così la Pro Loco – organizzatrice dell’evento folcloristico – ha messo insieme un dossier e richiesto l’intervento di un’agenzia di investigazioni di Firenze per sciogliere l’intricata matassa che rischia di inficiare la classifica della gara. Due sono i video virali finiti nel calderone nell’inchiesta avviata dalla Pro Loco.