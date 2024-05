Calafiori | la fidanzata corre a baciarlo e marca il territorio durante l’intervista con la giornalista di DAZN

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Riccardoè un difensore del Bologna e nel corso dell’ultima partita contro la Juventus ha segnato ben due goal (l’ho scritto, anche se presumo a nessuno interessi). La notizia ovviamente è un’altra. Inizia tutto dopo la partita quando laGiorgia Rossi diè andata a intervistarlo. Fra una domanda e un’altra, Riccardoè stato raggiunto dalla suaBenedetta che noncurante del, dellache stava lavorando e della diretta televisiva si è avvinghiata a lui e gli ha dato un bacio sulla bocca. Interruzione in diretta perPrima laPoi il solito Orsolini: “???????? ??????? ??, ???????? ???????????? ? ????!” ##Bologna #pic.twitter.com/ZLWEIA2SgC —Italia (@IT) May 20, 2024: la suailcon ladiLa sensazione è stata un po’ quella che Britney Spears cantava nella sua Perfume, ovvero “I put on my perfume and I’m gonna mark my territory“.

