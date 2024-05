Corona fa un annuncio su Fedez e Iovino | il colpo di scena

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Negli ultimi mesi c’è un vero mistero intorno alla figura di Fabrizio. L’ex re dei paparazzi infatti si è trasformato in una sorta di oracolo che dispensa profezie sui Ferragnez e alla fine quasi tutte si avverano. Fabrizio aveva parlato di crisi tra Chiara equando ancora i due si mostravano felici sui social (di recente ha rivelato che entro un mese chiederanno il divorzio) e nei giorni scorsi ha fatto un altro pronostico anche sul caso di Federico e Cristiano. Il 50enne (che pare sia in contatto sia con Cristiano, che con) la scorsa settimana ha annunciato che il rapper e il personal trainer si sarebbero accordati legalmente. E anche questa previsione sembrerebbe essersi avverata, visto che oltre all’Ansa, anche Dillinger News ieri mattina ha fatto sapere: “Lunedì, alle ore 19:00 è stata firmata una transazione relativa alla presunta rissa/aggressione tra Federico Lucia in artee Cristianoche ha rinunciato a qualsiasi azione penale nei confronti del rapper.

