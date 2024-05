Highlights Bologna-Tortona 92-63 | basket Serie A1 2023 2024 VIDEO

(Di martedì 21 maggio 2024)vince super 92-63, nel match valido per gara cinque dei playoff diA1. Gli uomini di Luca Banchi gestiscono la partita e salgono in cattedra durante l’ultimo parziale, mettendo così un punto fermo ad unacombattuta. I bolognesi ora guardano al prossimo avversario, mentre persi conclude qui una stagione intensa. In questoecco riassunti i migliori momenti della serata: SportFace.

Basket, Serie A1: Bologna batte Tortona e vola in semifinale - Basket, serie A1: Bologna batte Tortona e vola in semifinale - La Virtus Bologna batte Tortona per 92-63 e conquista l'accesso alle semifinale dei playoff 2023/2024 di serie A1 ... sportface

Basket playoff Serie A, tutto facile per la Virtus Bologna contro Tortona: è semifinale - Basket playoff serie A, tutto facile per la Virtus Bologna contro Tortona: è semifinale - Basket playoff serie A, tutto facile per la Virtus Bologna contro Tortona: è semifinale. – C’era da definire la seconda e ultima semifinale ed è stato fatto nella giornata di martedì. Dopo la qualific ... tag24

Basket, playoff Serie A: la Virtus travolge Tortona in gara 5 e vola inb semifinale - Basket, playoff serie A: la Virtus travolge Tortona in gara 5 e vola inb semifinale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn