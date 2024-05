Il reset epigenetico nelle cellule umane apre la strada

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Scoperta chiave per la coltivazione in laboratorio di ovuli e sperma umani Un importante passo verso la coltivazione di sperma e ovuli umani in laboratorio è stato compiuto con la ricostruzione di una fase cruciale dello sviluppo cellulare. La ricerca, pubblicata su Natura, si concentra sul posizionamento corretto delle etichette chimiche sull'epigenoma delle, che influenzano l'espressione genica. La scoperta potrebbe aprire le porte alla generazione diriproduttive artificiali. Riprogrammazione epigenetica: la chiave per la prossima generazione Il biologo Mitinori Saitou e il suo team dell'Università di Kyoto hanno individuato un metodo per attivare la riprogrammazione epigenetica