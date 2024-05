Caserme Montelungo e Colleoni - c’è l’accordo | ok a residenze ed aule

(Di martedì 21 maggio 2024) IL PROGETTO. Sbloccato il recupero delle exApprovata la proposta di Redo Sgr: più vicino il cantiere per lo studentato. Fondazione Cariplo entra nel fondo per la gestione dell’operazione.

