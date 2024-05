Addio a Fred Roos - il lungo sodalizio con Coppola A lui Harrison Ford deve tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024), il leggendario produttore cinematografico noto per la sua lunga collaborazione con Francis, è morto sabato 18 maggio all’età di 89 anni.ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema, conquistando un premio Oscar per il film Il Padrino – Parte Seconda. Nato nel 1934,ha iniziato la sua carriera giovanissimo, lavorando inizialmente come autista per Marilyn Monroe presso l’agenzia MCA Inc. Successivamente, ha ricoperto ruoli comeassistente e casting director, contribuendo a progetti iconici come American Graffiti.il suo esordio nel ruolo di Han Solo proprio a, che convinse George Lucas a considerarlo per il casting. Durante la sua carriera,ha collaborato consu numerosi progetti, tra cui il documentario Hearts of Darkness, che racconta le difficoltà e i retroscena del film Apocalypse Now.