Giro d’Italia - oggi 17esima tappa | orari - come vederla in tv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il 2024 propone la Selva di Val Gardena – Passo Brocon di 159 km. La frazione del 22 maggio è ancora ricca di salite, con 5 Gran premi della montagna e un'altra giornata movimentata all'orizzonte: possibilità di fughe e iniziative a 'lunga gittata', ma non si può escludere un nuovo show della maglia rosa Tadej Pogacar, signore delle salite e vincitore già di 5 tappe. La frazione è corta, meno di 160 km, ma estremamente impegnativa. Il Passo Sella, GPM di prima categoria, arriva dopo soli 8,9 km con una partenza caratterizzata da pendenze fino all'11%. Quindi, circa 38 km di discesa fino a Predazzo, da dove si ricomincia a spingere per salire fino al Passo Rolle (km 67), altro GPM di prima categoria da raggiungere dopo 20 km di ascesa graduale, con la pendenza che varia tra il 4,8 e il 10%.

GIRO D'ITALIA / A Santa Cristina chi vince Sempre lui, il cannibale Tadej Pogacar. Secondo un ammirevole Pelizzari, il corridore piu ... - Sotto una pioggia battente e con la tappa ridotta non è cambiato assolutamente il risultato e la maglia rosa, Tadej Pogacar , ha conquistato il quinto successo in questo giro d'Italia. Come ...

