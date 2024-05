Highlights e gol Catanzaro-Cremonese 2-2 | Playoff Serie B 2024 VIDEO

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Glie le azioni salienti di2-2, match di andata della semifinaledi. Ritmi alti e grandi giocate individuali quelle al ‘Ceravolo’. Laha la forza di passare sullo 0-2 grazie ad un tap in vincente di Tsadjout su traversa di Vazquez e ad un gran colpo di testa di Ciofani ad inizio ripresa. Ilperò riesce a pareggiare: prima con un tiro sotto l’incrocio di Biasci, poi con un tocco in rete di Brignola. Nel finale c’è il palo colpito da Donnarumma. SportFace.

