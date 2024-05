Basket B nazionale Livorno – Jesi 73-65 - ai toscani gara2 e serie sul 2-0

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 21 maggio 2024) Venerdì sera 24 maggio ore 20,30 al Palatriccoli gara3. Eventuale gara4 domenica 26 maggio sempre aore 18, 21 maggio 2024 –perde ae lapassa a favore deiper 2-0. Parte bene(7-0) ed è Rossi a cancellare lo zero per. Dopo 3?: 7-3.gestisce bene la gara e chiude i primi dieci minuti sul 16-9. Pertre triple di Rossi (2) e Bruno. Si riparte con Lucarelli che non trova la retina da tre ma Bargnesi, poco dopo, va a canestro: 18-9. Varaschin segna per, risponde Lucarelli. La squadra di casa è più concreta e decisa e dopo due tiri liberi precisi di Tiberti e la tripla di Saccaggi, al 5?: 27-17. Massimo vantaggio interno, +16 (38-22). Ghizzinardi toglie Casangrande e Valentini per Rossi, che va subito a canestro, e Merletto. L’ultimo tiro di Tozzi non va a segno. Alla sirena del riposo lungo 38-24 ma sono le percentuali che condannano il primo tempo di: 21% da due contro 59% di; 38% da tre contro 46% della squadra di casa.