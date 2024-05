Angelina Mango conquista l’Eurovision anche attraverso i suoi look

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo Sanremo,ha raggiunto il palcoscenico delSong Contest 2024. Classificatasi al settimo posto, la cantante di Amici hato il pubblicosi è classificata settima alSong Contest 2024. Si è esibita ben due volte, nonostante l’Italia abbia per regolamento il diritto di esibirsi direttamente in finale essendo una dei Big 5. La vincitrice di Sanremo 2024 si è concessa un’esibizione da ospite nella seconda semi-finale, proponendo al pubblico un’anteprima del suo brano La Noia.. Crediti: Ansa – VelvetMagOltre ad intrattenere il pubblico internazionale con voce e carisma,ha dimostrato di non temere neppure il banco di prova glam, già superato durante il Festival di Sanremo con il supporto di Etro.alSong Contest, la cantante lucana ha sfoggiatoglam che hanno rafforzato ancor di più la sua “corona di spine” da fashion icon.

