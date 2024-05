Chico Forti in carcere a Verona - ecco perché potrebbe tornare libero

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si tratta soltanto di un’ipotesi ma Enrico ‘, condannato all’ergastolo negli Usa,in futuro. Il detenuto trentino di 65 anni rientrato il 18 maggio dagli Stati Uniti – dove ha scontato finora 24 anni diper un omicidio di cui si è sempre detto innocente – ha qualche possibilità di non dover finire i suoi giorni dietro le sbarre. In primo luogo, che in Italia continuerà a scontare l’ergastolo ma sottoponendosi alle leggi italiane,beneficiare della libertà condizionale. Inoltreuscire dale cominciare a vivere un periodo di libertà vigilata. Al termine di questa eventuale fase della sua carcerazione, se non avrà commesso ulteriori reati, potrà ottenere la piena libertà. In ogni caso, è bene ripeterlo,non è tornato in Italia da uomo: dovrà scontare la pena residua in base al diritto italiano.