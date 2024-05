Giornata Mondiale della Biodiversità - l’Italia è il Paese più biodiverso del Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il National Biodiversity Future Center (Nbfc) celebra il suo primo anno di attività e lacon la presentazione del primo Rapporto Annuale sullo statoin Italia. Oltre 2.000 ricercatori hanno condotto un’analisi approfondita del territorio nazionale, dalle montagne al mare, per valutare lo stato delle aree protette e dei parchi, identificare strategie per il rafforzamento delle foreste, la riqualificazione delle zone umide e delle coste, e la preservazione e l’implementazionenei centri urbani. I risultati di questo lavoro saranno presentati al Primo Forum nazionale per la, che si terrà all’Università di Palermo dal 22 al 23 maggio. L’evento riunirà oltre 600 ricercatori, scienziati, imprenditori ed enti di gestione con l’obiettivo di condividere conoscenze e definire strategie concrete per contrastare la perdita die promuovere un futuro sostenibile.