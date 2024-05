(Di martedì 21 maggio 2024) Monza – Sui fenomeni climatici che in queste settimane si stanno abbattendo sulla provincia di Monza e, con duenell’arco di nemmeno una settimana dovute alle intensissime, prova a fare un quadro della situazione ilseregnese Alessandro Ceppi, ricercatore e docente del Politecnico di Milano, nonché consulente del neonato Osservatorio meteo-climatico dicque. Ilseregnese Alessandro Ceppi ricercatore e docente del Politecnico e consulente per l’osservatorio meteo dicque Ingegner Ceppi, come commenta il secondo anomalo fenomeno piovoso dell’altro ieri? "L’episodio dell’altro ieri è stato intensissimo, ma è durato meno di settimana scorsa ed è stato più localizzato. L’epicentro è stato Cesano Maderno, in cui si sono registrati tra i 60 e i 70 millimetri di pioggia cumulata, nell’arco di due ore, tra le 13 e le 15, con un ordine di ritorno di 50 anni, dunque elevatissimo.

