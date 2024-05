Borgo Ferrini dimenticato | tubi rotti - mastelli divelti e picchetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Casciana Terme Lari (Pisa), 22 maggio 2024 – Unimmerso nel verde. Poche case formano un piccolo agglomerato separato dalla strada principale da distese di ulivi e vegetazione rigogliosa. Per arrivare a, nel Comune di Casciana Terme Lari, basta allontanarsi di poco dal centro di Perignano. Quanto basta per non sentire più il rumore delle auto eppure abbastanza poco per essere ancora vicini ai servizi essenziali. Quegli stessi servizi che gli abitanti di questo piccolo angolo di paradiso si stanno vedendo sottrarre settimana dopo settimana. "Ci sentiamo abbandonati – raccontano le famiglie Giovannetti, Cantini e Cerrai – dallo scorso 8 settembre non ci viene più effettuato il ritiro porta a porta della spazzatura. Un disagio enorme perché siamo costretti ad arrangiarci portando i sacchi all’isola ecologica oppure a ricorrere a familiari che vivono da un’altra parte".