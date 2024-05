J-Ax | Non ho rispetto per chi ha un figlio e fa la vita spericolata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 22 maggio 2024) J-Ax ieri è stato ospite a Radio Deejay per promuovere il nuovo album degli Articolo 31 e, nonostante non abbia apertamente mai parlato di Fedez, ha dichiarato di non portareai padri e alle madri che continuano a fare la “vite” anche con una casa. “Io sono per ladi un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone. Io dal momento che ho messo in mezzo alla miaaltre persone, anche Jad, poi una famiglia, un partner e soprattutto un– non hoper chi continua con ladopo aver messo al mondo un bambino. Non ho scusanti, non mi interessa se sei una persona incompleta o se hai la depressione. Quando è il momento di assumersi le responsabilità da uomo e da padre, se non lo fai io non ti”. Che per “” intendesse le scazzottate sotto casa? Qualcuno lo ha ipotizzato, ma a quanto pare no.