Basket B nazionale La Ristopro non c’è in gara-2 | Roseto vince 80-59 e va sul 2-0

(Di martedì 21 maggio 2024) La squadra di Niccolai non entra mai in partita e perde ancora al PalaMaggetti. Venerdì alle 20.45 a Cerreto d’Esi è necessario il successo per allungare la serie– Una spentasi infrange sulla forza die perde anche-2. Dopo aver avuto la palla del successo in-1, al termine di una generosa rimonta, nel secondo atto della serie la squadra di Niccolai non entra mai in partita e la Liofilchem domina il confronto per 40?. L’assenza di Bedin, rimasto in panchina per tutto il match a causa di fastidi al ginocchio, complica la situazione per Fabriano contro la fisicità dei lunghi rosetani, ma non può essere un alibi. Lava infatti in apnea già dal primo quarto, subendo la grande intensità della Liofilchem, e trova il primo canestro dopo 4? con Centanni. In difesa i cartai non trovano contromisure al dominio di Klyuchnyk nell’area pitturata e Donadoni, il migliore in campo, lancia già i suoi sul 21-9 dopo 7?.