CdS – Bove piace in Inghilterra Ma è il futuro della Roma

(Di martedì 21 maggio 2024) 2024-05-21 10:42:58 Arrivano conferme dal Corriere: I crampi non lo hanno fermato né hanno convinto De Rossi a sostituirlo. Del resto quando un giocatore è prezioso per coprire gli spazi, aggredire gli avversari e smistare i palloni difficilmente ci si può rinunciare. Edoardocontro il Genoa è stato di fatto uno dei migliori in partita, abile col pallone ed efficace con la sua tenacia. Il tecnico gli ha chiesto di resistere fino alla finepartita e lui ha risposto presente. Crampi inevitabili visto che non giocava una partita dal primo all’ultimo minuto addirittura da gennaio, una gara però impeccabile sotto tanti aspetti, anche a discapito delle fatiche muscolari: 94% di precisione nei passaggi (33 su 35), quattro occasioni create, cinque duelli vinti su sette, sei possessi guadagnati, due intercetti e una respinta. Tanto per non farsi mancare nulla.

