Piove a Senigallia - fosso Sant?Angelo ostruito dalla vegetazione e a rischio esondazione La protesta dei comitat - arriva Acquaroli

(Di mercoledì 22 maggio 2024)- E? stato necessario intervenire per liberare la griglia delSant?Angelo ieri mattina, dove l?acqua si era alzata in fretta a causa della pioggia.

Pallavolo: finisce in procura la semifinale dei playoff della Pallavolo Senigallia - Pallavolo: finisce in procura la semifinale dei playoff della Pallavolo senigallia - Usciamo a testa alta dai play off dopo una partita dall'altissimo livello agonistico. Dopo aver ribaltato il risultato dell'andata, il Banco Marchigiano Subissati, che dopo aver stravinto la stagione ... viveresenigallia

“Fosso Sant’Angelo ancora in crisi per piogge importanti ma non eccezionali” – VIDEO - “fosso Sant’Angelo ancora in crisi per piogge importanti ma non eccezionali” – VIDEO - I comitati aderenti al Contratto di Fiume Misa – Nevola intendono fa presente la situazione emersa il 21 maggio 2024. A seguito di piogge importanti ma del tutto NON eccezionali il fosso di Sant’Angel ... senigallianotizie

Pioggia intensa e allagamenti a Senigallia: problemi per fossi, caditoie e sottopassi - Pioggia intensa e allagamenti a senigallia: problemi per fossi, caditoie e sottopassi - Dopo quattro giorni di allerta meteo gialla per le Marche, diramata quotidianamente dalla Protezione Civile Regionale, anche su senigallia si è abbattuta ... A proposito di fossi, nel tratto terminale ... senigallianotizie