Ucraina - Zelensky | Distruggiamo Russia a Kharkiv

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – “Nella regione dile nostre forze armate stanno distruggendo gli invasori. I risultati sono tangibili”. Il presidente ucraino Volodymyrfornisce aggiornamenti positivi sulla situazione nell’oblast di, dove i soldati di Kiev fronteggiano l’offensiva avviata dallalo scorso 10 maggio. Al quadro delineato dal presidente ucraino, però, si contrappone quello proposto dalla sponda russa. Le forze di Mosca rivendicano il graduale livellamento della linea del fronte nella regione, con un avanzamento di 150-200 metri al giorno, e di aver assunto il controllo del 40 per cento della cittadina di Vovchansk, vale a dire i quartieri a nord. “I nostri sono penetrati in profondità nelle difese nemiche da cui hanno scacciato quanti più nemici possibile da tutte le linee”, le parole di Vitaly Ganchev, il responsabile dell’amministrazione militare e civile regionale, sottolineando che gli ucraini stanno concentrando le forze nella cittadina, portando personale da sud, quindi da Kramatorsk, per cercare di lanciare una contro offensiva.