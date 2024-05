Rapinati e minacciati con le pistole - terrore di notte per marito e moglie Ladri in fuga con gioielli e denaro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Marginone (Lucca), 22 maggio 2024 – Una ferocia inaudita. Una violenza impressionante, per fortuna soltanto nei confronti di oggetti e arredi e non verso le persone alle quali non è stato torto un capello, come si suol dire. Rapina nella villa di un noto imprenditore, nellatra lunedì e martedì a Marginone, frazione di Altopascio. In tre, incappucciati, hanno lasciato il veicolo con cui sono arrivati in una zona isolata. A piedi, sotto la pioggia fitta che stava cadendo in quel momento, hanno tagliato in più punti la rete di recinzione del giardino, (prova evidente che avevano premeditato ogni dettaglio) e sono entrati nella proprietà. I malviventi non si sono fermati di fronte a niente. I banditi si sono diretti decisi al portone di ingresso, quello principale e hanno cominciato a sfondarlo a colpi di mazza. Immaginate lo stato d’animo dell’imprenditore che era all’interno, con la consorte, entrambi ancora svegli verso mezzae che si sono visti poi sequestrare sotto la minaccia delleper quasi un’ora dalla gang.