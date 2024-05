Prima Pagina IN Edicola | Oaktree azzera il CdA e Inter a Marotta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT L’. Si allungano i tempi per il rinnovo di Lautaro. Le prime mosse diil CdA e affida tutte le deleghe all’AD scudetto. Zhang non ha rimborsato il prestito da 375 milioni di euro e il fondo americano è subito entrato in azione: controllerà il club nerazzurro. Due obiettivi: continuità e saldo in pareggio. TUTTOSPORT Nientein-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.

Atalanta, ultimi ritocchi prima della finale. In 23 a disposizione, Scalvini o Pasalic in mediana fotogallery video - Atalanta, ultimi ritocchi prima della finale. In 23 a disposizione, Scalvini o Pasalic in mediana fotogallery video - Il ballottaggio tiene banco: in attacco Scamacca con De Ketelare, Kolasinac recupera e prende subito posto in difesa. Tra i pali avanti con Musso. Le foto dell'ultima sgambata a Dublino ... bergamonews

Pagina 0 | Gasperini, un rimpianto per Atalanta-Juve e dribbling sul futuro: "Si dice..." - pagina 0 | Gasperini, un rimpianto per Atalanta-Juve e dribbling sul futuro: "Si dice..." - Il tecnico nerazzurro in conferenza, accompagno da Djimsiti e De Roon, presenta la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ... tuttosport

Borsa: battuta d'arresto per Europa aspettando Nvidia e Fed, Milano -0,6% in chiusura -3- - Borsa: battuta d'arresto per Europa aspettando Nvidia e Fed, Milano -0,6% in chiusura -3- - Sulla parita' l'Ibex di Madrid (-0,04%). Tra i settori, positive le materie prime (con il sottoindice EuroStoxx a +0,75%) e i farmaceutici (+0,65%), mentre tra i peggiori ci sono l'alimentare (-0,8%), ... borsaitaliana