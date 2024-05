L’allenatore del Chelsea ringrazia il club lasciando la Premier League dopo una stagione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 2024-05-21 20:26:26 Il web non parla d’altro:delMauricio Pochettino ha lasciato ildue giornila fine della sua primaalla guida dello Stamford Bridge. Ci si aspettava che l’ex allenatore di Southampton, Tottenham e Paris St-Germain Pochettino avrebbe migliorato significativamente le fortune del, rilevando una squadra estremamente costosa il cui 12esimo posto nel 2022/23 era stata la posizione finale più bassa delnell’era della. Ma l’argentino si è trovato sotto pressione crescente poiché i sei volte campioni hanno trascorso quasi tutta laa metà classifica, anche se una serie finale di cinque vittorie consecutive li ha portati al sesto posto. Dai un’occhiata alle nostre altre storie: Southgate nella squadra ingleseKroos si ritireràEuro 2024Wharton, Eze e Quansah inclusi nella rosa dell’Inghilterra Pochettino hato la gerarchia dele il consorzio di proprietà, che comprende Todd Boehly, comproprietario della squadra della MajorBaseball, i LA Dodgers.

