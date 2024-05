Aggredito dalla baby gang - il quartiere si ribella | Servono più controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 – Il 19enne accoltellato sabato notte in Santo Spirito è sotto choc. Non cammina bene e per spostarsi usa una stampella. "Riesce ad arrivare fino al bagno e poi torna in camera. Quanto accaduto è vergognoso, non c’era nessun movente. È assurdo che in un luogo di ritrovo come Santo Spirito si verifichino simili episodi". La madre del 19enne non si riesce a spiegare come sia potuto accadere. Tutto è cominciato poco dopo le una della notte tra sabato e domenica. I due ragazzi fiorentini erano con alcuni amici nei pressi della fontana, quando, all’improvviso, una ragazza che era seduta accanto, ha iniziato a urlare: "Mi ha dato della tr***", indicando un amico del ragazzo. Alle grida dell’amica, un altro ragazzino si è scagliato contro il malcapitato con spintoni e pugni. I due amici hanno cercato fin da subito di spiegare che loro non avevano mai pronunciato quelle parole e sembrava finita lì.