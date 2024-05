Infermiere picchiato - condannato a otto mesi il giovane aggressore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Pescia (Pistoia), 22 maggio 2024 – “Quel pugno mi ha raggiunto alle spalle, mentre cercavo di raccogliere i miei occhiali, caduti per terra. In un attimo mi sono trovato contro lo spazio tra la porta e il muro, con le ossa del braccio staccato dalla spalla e un omero frantumato". Marco Guarascio, all’epoca dei fattiprofessionale al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia, racconta ancora con terrore l’aggressione di cui è stato vittima nel 2020. Per oltre 170 giorni non è potuto tornare a lavorare a causa dei postumi del grave trauma subito. Il tempo, complice la pandemia, è continuato a trascorrere, senza che si parlasse più di questa vicenda, ma il caso doveva arrivare a essere risolto e così è stato. Il tribunale di Pistoia ha appenadi reclusione e al pagamento di una provvisionale di tremila euro (una somma maggiore potrà essere richiesta con l’avvio di una causa civile) ilritenuto responsabile dell’aggressione.